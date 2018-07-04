Сербия выдала России подпольного банкира

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ добилась выдачи из Сербии Артема Волошина, обвиняемого в организации незаконных банковских операций на сумму более 4 млрд рублей.

Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"Сегодня, 4 июля, из Сербии в Россию экстрадирован Артем Волошин, 1983 года рождения. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения")", - сказал Куренной. В сопровождении оперативных сотрудников российских правоохранительных органов Волошин доставлен в Россию.

Как полагает следствие, в 2011 году обвиняемый разработал план извлечения доходов от незаконных банковских операций через расчетные счета организаций с использованием системы "банк-клиент". С апреля 2011 года по сентябрь 2014 года Волошин привлек более 4,6 млрд рублей, аккумулированных на банковских счетах фиктивных организаций. "Незаконные банковские операции с этими средствами позволили получать доход в особо крупном размере", - сообщили в Генпрокуратуре.

В сентябре 2016 года Абаканский городской суд Хакасии избрал в отношении скрывшегося от следствия Волошина меру пресечения в виде заключения под стражу. Он был объявлен в розыск. В Сербии его задержали в марте 2018 года, Генеральная прокуратура РФ направила запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности и это решение было удовлетворено сербской стороной.