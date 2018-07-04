МВД: в России только 0,1% преступлений носят экстремистский характер

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Доля преступлений экстремистского характера составляет лишь 0,1% среди общего массива преступлений в России. Об этом сообщил замначальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Владимир Макаров на экспертном совещании Общероссийского народного фронта (ОНФ) в среду.

"У нас в 2017 году - 2 млн 58 тыс. преступлений, их них 1,5 тыс. [преступлений] экстремистской направленности, то есть 0,1%", - сказал он.

По словам Макарова, по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в прошлом году были осуждены 395 человек, из них лишь 37 приговорены к реальным срокам. По статье 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") осуждены 108 человек, из них 17 - к лишению свободы. Макаров также рассказал, что у Экспертно- криминалистического центра МВД есть методики проведения экспертиз по делам об экстремизме.

Согласно данным правовой статистики Генпрокуратуры РФ, число экстремистских преступлений в России впервые за пять лет стало сокращаться. С января по март число зарегистрированных преступлений экстремистской направленности сократилось на 17,6% (до 347) по сравнению с прошлым годом (в I квартале 2017 года - 421, за этот же период 2016 года - 390). С 2013 года по 2017 год число ежегодно регистрируемых преступлений в сфере экстремизма в России выросло почти вдвое - с 896 (2013 год) до 1521 (2017 год). За 2017 год их рост составил 4,9%, в то время в 2013 году - 28,7%.

Вопрос о необходимости уточнения антиэкстремистского законодательства поднял в ходе "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным 7 июня писатель, депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов. Он задал президенту вопрос о преследовании свободомыслия по 282 статье Уголовного кодекса РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды"). По его словам, людей порой наказывают не за призывы к насилию, а за резкие суждения в соцсетях. Глава государства отметил, что в данной сфере необходимо определиться с самими понятиями, проанализировать ситуацию и не доводить подобные дела до абсурда.

26 июня президент подписал поручение, в котором предложил ОНФ совместно с Генпрокуратурой до 15 сентября проанализировать использование в правоприменительной практике понятий "экстремистское сообщество" и "преступление экстремистской направленности".