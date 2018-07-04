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Причиной столкновения поезда и грузовика под Ростовом стало нарушение ПДД

Происшествия
4 июля, 18:01 UTC+3

В РЖД также добавили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось

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© Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Причиной столкновения пассажирского поезда и "КамАЗа" на переезде в Ростовской области стало нарушение правил дорожного движения (ПДД) водителем грузовика, сообщила пресс-служба РЖД.

"Сегодня в 15:40 на перегоне Высочино - Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом 187 Архангельск - Новороссийск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Нарушение водителем ПДД на переезде в Ростовской области стало причиной ДТП", - говорится в сообщении.

В РЖД также добавили, что из-за ДТП задерживаются три поезда.

"Ожидается задержка пассажирских поездов №531 Киров-Адлер, №269 Чита-Адлер и пригородного поезда №6297 Ростов - Орловка-Кубанская. На месте происшествия работает комиссия ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия ДТП и минимизировать задержку поездов, добавили в РЖД. По данным пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, поезда на север идут без задержек.

В пресс-службе Южного следственного управления на транспорте подчеркнули, что машинист заметил грузовик перед столкновением и пытался затормозить.

В результате столкновения погибли два человека. Пассажиры поезда от медпомощи отказались. 

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