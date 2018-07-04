Источник: уволенный первый вице-премьер Дагестана Алиев задержан после допроса

МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Уволенный в среду заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев задержан в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах СКФО.

"После допроса в органах ФСБ Рамазан Алиев был задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Об обысках в кабинете уволенного чиновника сообщил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов. Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом собеседник агентства не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.