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Источник: уволенный первый вице-премьер Дагестана Алиев задержан после допроса

Происшествия
4 июля, 18:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, июля. /ТАСС

Ранее силовики провели в его доме обыски в рамках уголовного дела о превышении полномочий

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МАХАЧКАЛА, 4 июля. /ТАСС/. Уволенный в среду заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Алиев задержан в рамках уголовного дела, сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах СКФО.

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Источник: уволенный первый вице-премьер Дагестана Алиев задержан после допроса

Васильев сообщил об обысках в кабинете уволенного первого вице-премьера Дагестана

Источник: силовики провели обыски в доме уволенного первого вице-премьера Дагестана

"После допроса в органах ФСБ Рамазан Алиев был задержан", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось об обысках в доме Алиева. Об обысках в кабинете уволенного чиновника сообщил на совещании в Махачкале врио главы Дагестана Владимир Васильев. Он также заявил, что уволил Алиева за срыв планов по увеличению сбора налогов. Источник в правоохранительных органах региона отмечал, что обыски прошли в рамках уголовного дела о превышении полномочий, при этом собеседник агентства не исключил, что в рамках этого дела обыски будут проведены еще у некоторых дагестанских чиновников.

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