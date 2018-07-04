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Одного из обвиняемых в создании финансовой пирамиды выслали из Чехии в Россию

Происшествия
4 июля, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В МВД России сообщили, что в результате противоправной деятельности обвиняемого пострадали около 1 тыс. человек

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники Национального центрального бюро Интерпола передали из Чехии в Россию обвиняемого в создании финансовой пирамиды. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, в результате противоправной деятельности обвиняемого пострадали около 1 тыс. человек.

"Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России в Москву доставлен мужчина 1981 года рождения, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 3 ст. 174.1 ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления") УК РФ. Фигурант был объявлен в розыск по каналам Интерпола на основании запроса ГУ МВД России по Самарской области", - сказала она.

Созданная обвиняемым организация позиционировала себя как оператора одной из московских инвестиционных компаний и сулила вкладчикам дивиденды до 60% годовых. Столь высокие проценты по вкладам объяснялись успешной финансовой политикой головной организации, которая якобы вкладывала средства в крупные и очень прибыльные проекты.

"В результате противоправных действий пострадали около тысячи человек, у которых похищено свыше 200 млн рублей. Один из обвиняемых скрылся за пределами России и был задержан на территории Чешской Республики. В настоящее время он экстрадирован в Россию", - заключила Волк.

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