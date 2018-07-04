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Столкнувшийся с грузовиком в Ростовской области поезд убрали с места ДТП

Происшествия
4 июля, 19:30 UTC+3 ЕРЕМЕЕВКА область/ 4, июля. /ТАСС

Движение по автомобильному переезду открыто

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ЕРЕМЕЕВКА /Ростовская область/, 4 июля. /ТАСС/. Поезд, который в среду столкнулся в Ростовской области с грузовиком, отправлен с места ДТП, передает корреспондент ТАСС.

Поезд уже уехал с места аварии. Ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщала, что для движения поездов открыт проходящий рядом путь. Поврежденный локомотив также недавно отбуксировали с места происшествия. Машины скорой помощи и пожарной охраны, дежурившие около переезда, также уехали.

Уже открыто движение по автомобильному переезду. Как сообщил ТАСС один из очевидцев, после ДТП мимо переезда уже прошли поезд "Ласточка" и два пригородных электропоезда.

Очевидец ЧП Алексей Калмыков сообщил ТАСС, что ехал из города Азов Ростовской области в находящийся неподалеку населенный пункт Самарское, но из-за ДТП ему пришлось задержаться. "В момент столкновения засверкали провода, куски "Камаза" упали. <…> Мы подъехали, водитель грузовика лежит, не двигается, кабина сложилась", - рассказал он.

Поезд следовал по маршруту Архангельск - Новороссийск. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов уточнил ТАСС, что организованных групп детей из этого региона в поезде не было. "Все "детские" составы и отдельные группы детей, в том числе дети-сироты, к этому времени уже отправлены на отдых в оздоровительные лагеря", - сказал Орлов.

Инцидент произошел в Азовском районе Ростовской области на участке Северо-Кавказской железной дороги. В результате столкновения погибли помощник машиниста и водитель грузовика. Из-за аварии задерживается движение двух поездов дальнего следования и одного пригородного. Правоохранительные органы проводят проверки в связи с произошедшим. 

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