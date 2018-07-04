Суд поставил вопрос возврате дела о хищениях бывшего вице-губернатора Петербурга прокурору

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Смольнинский районный суд в среду в рамках закрытого заседания поставил вопрос о возврате в прокуратуру уголовного дела о хищении 50 млн рублей при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу в Петербурге, главным фигурантом которого стал признавший вину бывший вице-губернатор города Марат Оганесян, передает корреспондент ТАСС.

"Предварительное заседание отложить на 13 июля для согласования позиции в связи с вопросом о возврате дела прокурору", - сказала судья, оглашая решение уже в открытом режиме.

Суд также не нашел оснований для изменения Оганесяну меры пресечения, отклонив ходатайство его адвоката, который просил выпустить его подзащитного из СИЗО либо под домашний арест, либо под подписку о невыезде. Оганесян оставлен под стражей, мера пресечения продлена на три месяца, до 20 сентября 2018 года включительно.

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству, в 2013-2015 годах курировал строительство "Санкт-Петербург Арены" на Крестовском острове к чемпионату мира по футболу. По версии следствия, он вместе с другими лицами вступил в сговор, чтобы похитить деньги генподрядчика стадиона - ООО "Инжиниринговая корпорация "Трансстрой-СПб". По версии следствия, фигуранты похитили около 50,5 млн рублей, выделенных на поставку табло для арены, из которых лично Оганесян получил не менее 28 млн рублей.

В деле о хищении есть еще несколько других фигурантов, в том числе сотрудники компании "Театрально-декорационные мастерские" ("ТДМ") и экс-чиновник Смольного Александр Янчик. Дело Оганесяна выделили в отдельное производство, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.