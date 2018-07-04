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Руководитель Ленинградского отдела СК на транспорте задержан за взятку

Происшествия
4 июля, 19:42 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, июля. /ТАСС

Вместе с руководителем отдела был также задержан местный предприниматель

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ задержан при получении взятки за обещание изменить меру пресечения лицу, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении по Санкт-Петербургу.

"4 июля 2018 года в результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с оперативными службами при получении взятки были задержаны руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России", - сообщили в ведомстве.

В следственном управлении добавили, что вместе с руководителем отдела был также задержан местный предприниматель. По версии следствия, начальник отдела потребовал от знакомого, в отношении которого его подчиненные расследовали уголовное дело, 5 млн рублей за изменение меры пресечения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Посредничество по взяточничестве".

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