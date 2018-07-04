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Виктория Скрипаль рассказала о самочувствии своей сестры Юлии

Происшествия
4 июля, 21:32 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, июля. /ТАСС

По словам племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Юлия чувствует себя хорошо

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС после телефонного разговора с Юлией сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

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"По тому тону и тому бодрому голосу, каким она говорила, я думаю, она себя прекрасно чувствует", - сказала Скрипаль.

По словам Виктории, разговор состоялся в среду. Она не стала раскрывать подробности беседы. Ранее Виктория Скрипаль сообщала о телефонном разговоре с Юлией в апреле.

Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль намерена вновь подать документы на визу в Великобританию в конце июля. Весной 2018 года ей неоднократно отказывали в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения Юлии.

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