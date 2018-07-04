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Генконсульство РФ закрыто из-за подтоплений в Хьюстоне

Происшествия
4 июля, 22:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

В диппредставительстве попросили всех посетителей, записанных на вторую половину дня 4 июля, перезаписаться на другие дни

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) закрыто из-за затопления прилегающей территории. Об этом сообщили в среду в Twitter дипмиссии.

"В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни", - отметили дипломаты.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления Хьюстона по чрезвычайным ситуациям, в течение последних суток жителей ряда районов города предупредили об опасности наводнений из-за проливных дождей. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в Twitter сообщил о закрытии ряда дорог и рекомендовал местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле.

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