Генконсульство РФ закрыто из-за подтоплений в Хьюстоне

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) закрыто из-за затопления прилегающей территории. Об этом сообщили в среду в Twitter дипмиссии.

"В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни", - отметили дипломаты.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления Хьюстона по чрезвычайным ситуациям, в течение последних суток жителей ряда районов города предупредили об опасности наводнений из-за проливных дождей. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в Twitter сообщил о закрытии ряда дорог и рекомендовал местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле.

В связи с затоплением территории вокруг здания Генконсульства учреждение закрыто. Всем посетителям, записанным на вторую половину дня 4 июля, просьба перезаписаться на другие дни./ Due to flooding in Houston the Consulate is closed. Appointments for July 4 need to be rescheduled. pic.twitter.com/vJpGnN0AyP — Russia in Houston (@RusCons_TX) 4 июля 2018 г.