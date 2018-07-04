Жена Ярошенко рассказала, что летчик испытывает серьезные проблемы с зубами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее заключение в американской тюрьме, испытывает серьезные проблемы с зубами. Об этом сообщила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

Проблемы с зубами у летчика начались после пыток в Либерии. В декабре 2017 года он перенес операцию.

"Сейчас с желудком чуть попроще, сказал, что пытается кушать. Единственное, зубы продолжают болеть. Если в Форт-Диксе [тюрьма в Нью-Джерси, где раньше находился Ярошенко] он добился хоть какой-то помощи, ему пломбы стали вставлять, а не рвали, тут он обратился к врачу, было пару недоделанных зубов, ему сказали: ты не в Форт-Диксе, запомни, плохо станет, вырвем, приходи", - сказала Виктория.

Супруга летчика добавила, что планирует посетить его в тюрьме Данбери, куда летчика недавно перевели. "По поводу виз до сих пор не знаю. Когда собирались, билеты были недорогие, сейчас я чувствую, что не потяну - для этого сумма необходима в районе $4 тыс. Теоретически может быть [поездка к Ярошенко] в этом году, но отпуск один раз в году, и если сейчас не получится, тогда это только к новому году", - добавила Виктория.

Она выразила надежду, что президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп в ходе встречи 16 июля в Хельсинки обсудят вопрос помилования летчика.

В среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи Путина и Трампа. Она отметила, что помилование российского летчика стало бы важным шагом для налаживания отношений между Россией и США. Ранее Ярошенко обратился к Москальковой с письмом, в котором он жалуется на пытки, плохие условия содержания и отсутствие медицинской помощи в американской тюрьме.