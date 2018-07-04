Полиция оставила под подпиской мать ребенка-инвалида, продававшую психотропы в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Полицейские Москвы возбудили уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, которая продавала психотропные вещества через интернет. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, женщина в настоящее время, несмотря на тяжесть преступления, находится под подпиской о невыезде.

По данным полиции, в результате проверки оперативной информации полицейскими была задержана 38-летняя жительница столицы Екатерина Коннова. Она незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно проведенному исследованию, содержит психотропное вещество - диазепам.

"Как было установлено в ходе проверки, подозреваемая ранее незаконно через сеть Интернет у неизвестного лица приобрела зарубежный лекарственный препарат, несертифицированный в России и содержащий запрещенное вещество. Впоследствии женщина решила препарат перепродать и в момент получения денежных средств была задержана сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, следственным отделом ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

В полиции отметили, что учитывая жизненные обстоятельства подозреваемой, ей избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы, а именно - подписка о невыезде и надлежащем поведении, изменять указанную меру пресечения следствием не планируется.