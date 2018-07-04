Следователи обвинили липецкого чиновника в махинациях с квартирами для детей-сирот

ТАСС, 4 июля. Следователи в Липецкой области предъявили обвинение директору Липецкого областного учреждения "Эксплуатация жилищного фонда" Александру Сотникову в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении государственных контрактов на приобретение квартир для детей-сирот. В его рабочем кабинете и дома в ходе обысков изъята документация на покупку более 50 квартир, сообщили в среду в пресс-службе Следственного управления (СУ) СК по региону.

"В рамках расследования уголовного дела о махинациях при покупке жилых помещений для обращения в государственную собственность предъявлено обвинение директору Липецкого областного бюджетного учреждения "Эксплуатация жилищного фонда". Его действия следствием квалифицированы по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". В доме директора и на рабочем месте прошли обыски, изъята аукционная, бухгалтерская документация и госконтракты на покупку более 50 квартир", - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Как пояснила в беседе с корреспонденто ТАСС старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева, махинации были выявлены в ходе начавшихся месяц назад прокурорских проверок законности муниципальных контрактов на приобретение квартир детям-сиротам: квартиры приобретались по определенной цене у предпринимателя, а "из бюджета области на покупку квартиру брали на полмиллиона рублей больше".

"Вскрывшаяся информация была передана в ФСБ, инициированы оперативные мероприятия, которые позволили возбудить уголовное дело. Вначале в ходе проверок было выявлено 5 квартир, но проверки прокуратурой продолжаются, проверяются все муниципальные контракты не менее, чем за год, связанные с приобретением квартир для детей-сирот", - сказала Ткачева.

По версии следствия, директор умышленно заключал государственные контракты на приобретение квартир для детей-сирот по завышенным ценам, создавал условия для победы в аукционах знакомому предпринимателю и приобретал квартиры без проведения экспертиз на их соответствие санитарным нормам, техническим и противопожарным требованиям.

"Сумму ущерба, причиненного в результате действий чиновника региональному бюджету, предстоит установить", - отметили в СУ СК по региону, уточнив, что директор взят под стражу.