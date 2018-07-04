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Власти Венесуэлы обвинили четырех подростков в гибели 18 человек в клубе в Каракасе

Происшествия
4 июля, 23:35 дата обновления: 4 июля, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Следствие установило также, что один из подростков не давал людям покинуть клуб, угрожая им муляжом пистолета

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ТАСС, 4 июля. Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила четырех подростков в возрасте 16 и 17 лет в гибели 18 человек в клубе "Параисо" в Каракасе в середине июня. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении ведомства.

Им были предъявлены обвинения "в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору, приведении в действие взрывного устройства, а также в организации банды", указывается в сообщении. Следствие также установило, что один из них не давал людям покинуть клуб, угрожая им муляжом пистолета, после того, как там была взорвана граната со слезоточивым газом и началась давка.

По информации властей, в числе жертв трагедии оказались восемь несовершеннолетних, неофициальные источники говорили более чем о 20 погибших. В клубе находились свыше 500 человек, в основном - подростки. Согласно данным венесуэльского журналиста Дарвинсона Рохаса, часть посетителей погибла от удушья, часть - во время давки, пытаясь выбраться наружу.

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