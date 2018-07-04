CNN: в Нью-Йорке участница акции протеста забралась на Статую Свободы

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Участница акции протеста забралась в среду на нижнюю часть одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - Статуи Свободы, стражи порядка пытаются убедить ее спуститься, семеро других демонстрантов задержаны. Трансляцию ведет телеканал CNN.

По его данным, речь идет о манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. Несколько участников демонстрации ранее развернули на острове Либерти, где находится статуя, полотнище с призывом упразднить Иммиграционно-таможенную службу США. В связи с произошедшим люди с острова в целях предосторожности были эвакуированы.

A woman has climbed the base of the Statue of Liberty and seven people have been arrested on Liberty Island, all of whom are believed to be protesters, law enforcement sources say https://t.co/C8OJAlxh2l pic.twitter.com/UuLq0A8QJX — CNN Breaking News (@cnnbrk) 4 July 2018

Общественная организация, выступающая против политики Трампа, сообщила в Twitter, что планировала развернуть полотнище на острове. Вместе с тем подчеркивается, что "эта акция не предполагала того, чтобы на статую кто-то залезал".

По его данным, речь идет об акции за упразднение Иммиграционно-таможенной службы США. Несколько ее участников развернули полотнище с соответствующим лозунгом на острове Либерти, где находится статуя. В связи с произошедшим люди с острова в целях предосторожности были эвакуированы.

Статуя Свободы (полное название - "Свобода, озаряющая мир") - один из главных символов США и Нью-Йорка. Монумент установлен в 1885 году на острове Либерти (до 1956 года - остров Бедлоу) в Верхней Нью-Йоркской бухте в 3 км к юго-западу от острова Манхэттен. Памятник высотой 93 м (от земли до вершины факела) является подарком народу США от народа Франции.