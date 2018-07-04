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CNN: в Нью-Йорке участница акции протеста забралась на Статую Свободы

Происшествия
4 июля, 23:54 дата обновления: 5 июля, 1:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, июля. /ТАСС

Семеро протестующих против миграционной политики Трампа были задержаны

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НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Участница акции протеста забралась в среду на нижнюю часть одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - Статуи Свободы, стражи порядка пытаются убедить ее спуститься, семеро других демонстрантов задержаны. Трансляцию ведет телеканал CNN.

По его данным, речь идет о манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. Несколько участников демонстрации ранее развернули на острове Либерти, где находится статуя, полотнище с призывом упразднить Иммиграционно-таможенную службу США. В связи с произошедшим люди с острова в целях предосторожности были эвакуированы.

Общественная организация, выступающая против политики Трампа, сообщила в Twitter, что планировала развернуть полотнище на острове. Вместе с тем подчеркивается, что "эта акция не предполагала того, чтобы на статую кто-то залезал".

По его данным, речь идет об акции за упразднение Иммиграционно-таможенной службы США. Несколько ее участников развернули полотнище с соответствующим лозунгом на острове Либерти, где находится статуя. В связи с произошедшим люди с острова в целях предосторожности были эвакуированы.

Статуя Свободы (полное название - "Свобода, озаряющая мир") - один из главных символов США и Нью-Йорка. Монумент установлен в 1885 году на острове Либерти (до 1956 года - остров Бедлоу) в Верхней Нью-Йоркской бухте в 3 км к юго-западу от острова Манхэттен. Памятник высотой 93 м (от земли до вершины факела) является подарком народу США от народа Франции.

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