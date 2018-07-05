CNN: полицейские в США спустили на землю протестующую, сидевшую на Статуе Свободы

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудникам полиции в среду удалось спустить на землю и взять под стражу участницу акции протеста, которая почти четыре часа просидела на одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка - Статуе Свободы. Трансляцию вел телеканал CNN.

По его данным, речь идет об участнице манифестации против иммиграционной политики администрации президента США Дональда Трампа. Несколько демонстрантов ранее развернули на острове Либерти, где находится статуя, полотнище с призывом упразднить Иммиграционно-таможенную службу США. В связи с произошедшим люди с острова, преимущественно туристы, в целях предосторожности были эвакуированы.

Стражи порядка задержали семерых участников акции, но одна из них забралась на подножие статуи. Стражи порядка более двух часов безуспешно пытались уговорить ее спуститься, после чего двое сотрудников полиции забрались наверх к ней. Женщина спустилась вниз в сопровождении двух блюстителей закона. В целях безопасности на ее теле зафиксировали страховочные тросы.

Общественная организация, выступающая против политики Трампа, сообщила в Twitter, что планировала развернуть полотнище на острове. Вместе с тем подчеркивается, что "эта акция не предполагала того, чтобы на статую кто-то залезал".

В последние недели ряд политических оппонентов Трампа выступили за запрет Иммиграционно-таможенной службы США. Она входит в структуру министерства внутренней безопасности США и в том числе занимается патрулированием границ, задержанием и депортацией нелегальных иммигрантов. Службу обвиняли, в частности, в чрезмерно жестоком обращении с нелегалами.