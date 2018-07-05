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В Канаде из-за аномальной жары погибли 19 человек

Происшествия
5 июля, 5:00 UTC+3 ТАСС ТАСС,

Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Квебек в пятницу

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ТАСС, 5 июля. Не менее 19 человек погибли по причине аномальной жары, которая с прошлых выходных установилась в восточной канадской провинции Квебек. Об этом в четверг сообщило агентство France-Presse со ссылкой на местные органы здравоохранения.

По словам представителя монреальского министерства здравоохранения Милен Дрюон, из них 12 человек погибли в крупнейшем городе провинции - Монреале.

Накануне Дрюон сообщила, что в зоне риска сейчас находятся лица с хроническими заболеваниями, граждане, имеющие психические расстройства, а также одинокие люди и горожане, которые проводят много времени в помещениях без кондиционера. Она напомнила, что в последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, и тогда по этой причине в городе погибли 106 человек.

Ранее телеканал CTV со ссылкой на власти региона сообщал о 16 погибших. По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с минувшей недели установилась экстремально жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в восточную Канаду только в пятницу.

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