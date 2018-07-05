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В Волгоградской области из-за засухи ввели режим ЧС

Происшествия
5 июля, 9:16 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, июля. /ТАСС

В пресс-службе администрации региона ранее сообщили, что из-за жары, засухи и суховея в 19 из 33 сельских районов области погибли посевы сельскохозяйственных культур

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ВОЛГОГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Волгоградской области из-за жаркой погоды, засухи и суховея, сообщили в четверг в Южном региональном центре (ЮРЦ) России.

"Волгоградская область, чрезвычайная ситуация регионального характера вследствие почвенной засухи, суховея", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в пресс-службе администрации региона отмечали, что жара, засуха и суховей, наблюдавшиеся в мае-июне в 19 из 33 сельских районов Волгоградской области, погубили посевы сельскохозяйственных культур. Губернатор Андрей Бочаров поручил региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям подготовить документы в правительство России, подтверждающие гибель посевов, для скорейшего проведения оценки ущерба и оказания помощи сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим от неблагоприятных погодных явлений.

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Волгоградская область
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Бочаров, Андрей Иванович
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