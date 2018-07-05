СК начал проверку из-за травмирования ребенка в недостроенном здании в Вологодской области

ВОЛОГДА, 5 июля. /ТАСС/. Девятилетний мальчик упал со второго этажа недостроенного здания в городе Бабаеве Вологодской области, получив травму головы. По данному факту следственные органы СК РФ по области начали доследственную проверку, учитывая, что местные жители не раз сигнализировали властям об опасности заброшенной стройки, сообщили в четверг в следственном управлении СК РФ по региону.

"В недостроенном и не законсервированном здании на территории школы №1 в городе Бабаеве 11 июня 2018 года в межэтажный пролет упал ребенок и получил черепно-мозговую травму, с которой был доставлен в больницу. По предварительным данным, дети в тот день играли сначала на улице, а затем в здании. Девятилетний мальчик бежал по второму этажу и, запнувшись, упал вниз", - указано в сообщении областного следственного управления.

Как пояснили ТАСС в управлении, выяснилось, что местные жители неоднократно сигнализировали местным властям, что недостроенное здание стоит многие годы не законсервированное, что в него свободный доступ, чем не могут не воспользоваться дети, потому что рядом школа. Следователи намерены выяснить, кому принадлежит долгострой, и кто должен был законсервировать объект. Также следователи изучат обстоятельства происшествия и примут решение о возбуждении уголовного дела или отказе с учетом тяжести вреда, полученного ребенком. Он находился на лечении в областной клинической больнице.