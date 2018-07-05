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Президиум Мосгорсуда отказался ужесточить приговор бывшему замминистра культуры Пирумову

Происшествия
5 июля, 10:50 дата обновления: 5 июля, 10:57 UTC+3

В прокуратуре считают наказание Григорию Пирумову "излишне мягким", поэтому просят отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президиум Мосгорсуда в четверг отказался ужесточить по представлению прокуратуры приговор бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову, осужденному на 1,5 года колонии за хищения и освобожденному в зале суда в связи с отбытием срока наказания, передает корреспондент ТАСС.

"Представление прокуратуры отклонить, оставить приговор в силе", - огласил решение председательствующий судья Дмитрий Фомин.

Представитель прокуратуры просил президиум отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, где планировал добиваться ужесточения наказания Пирумову. "Прокуратура считает наказание Пирумову излишне мягким и просит отправить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию", - сказал гособвинитель.

В свою очередь представитель Минкультуры РФ просил отказать в удовлетворении прокурорского представления. "Министерство не видит основания для ужесточения наказания", - заявила юрист министерства.

Сам Пирумов принял участие в заседании по видеосвязи, он напомнил о своем признании вины. "Я девятнадцать месяцев провел в "Лефортово" и многое понял, признал вину, раскаялся и полностью погасил ущерб. Это привело меня к вере, я крестился, я часто посещаю богослужения, беседую со священнослужителями, хожу на причастия и исповеди", - рассказал Пирумов.

После решения президиума прокуратура имеет возможность обжаловать приговор в Верховном суде.

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