Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия хочет вернуться в Россию

Происшествия
5 июля, 11:16 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 5, июля. /ТАСС

Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля рассказал о телефонном разговоре с двоюродной сестрой

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию. Об этом ТАСС после телефонного разговора с Юлией в четверг сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

Смотрите также
Полицейские у дома Сергея Скрипаля в Солсбери

Международная реакция на дело Скрипаля. Досье

"Она сказала, что хочет вернуться, но я не знаю, когда она приедет", - сказала Виктория.

По словам Виктории, разговор состоялся во вторник, Юлия чувствует себя хорошо.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала о телефонном разговоре с Юлией в апреле.

Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль намерена вновь подать документы на визу в Великобританию в конце июля. Весной 2018 года ей неоднократно отказывали в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения Юлии.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Замглавы МВД Британии призвал Россию помочь в обеспечении безопасности жителей Солсбери
2
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
3
Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018"
4
Архитекторы из Франции составили список самых красивых станций метро Москвы
5
"Независимый топливный союз" назвал клеветой заявления ФАР о недоливе бензина на АЗС
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости