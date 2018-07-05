Виктория Скрипаль заявила, что ее сестра Юлия хочет вернуться в Россию

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пострадавшая в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль хочет вернуться в Россию. Об этом ТАСС после телефонного разговора с Юлией в четверг сообщила ее двоюродная сестра Виктория Скрипаль.

"Она сказала, что хочет вернуться, но я не знаю, когда она приедет", - сказала Виктория.

По словам Виктории, разговор состоялся во вторник, Юлия чувствует себя хорошо.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала о телефонном разговоре с Юлией в апреле.

Проживающая в Ярославле племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль намерена вновь подать документы на визу в Великобританию в конце июля. Весной 2018 года ей неоднократно отказывали в выдаче въездной визы, которая была необходима для посещения Юлии.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.