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Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Коми

Происшествия
5 июля, 11:29 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

В результате инцидента никто из находившихся на борту воздушного судна людей не пострадал

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СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на территории Республики Коми. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Коми межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта.

"Вертолет Ми-8, принадлежащий московскому ООО АПК "Вектор", летел по маршруту Возей-32 - Харьяга, перевозил вахтовиков и груз. На борту находились четыре пассажира и три члена экипажа. Сработала сигнализация о неисправности генератора, хотя, как потом оказалось, он был исправен. При таких условиях полет можно было продолжить, но экипаж принял решение вернуться на аэродром Возей-32, все-таки вокруг тайга", - пояснили в управлении.

Посадка прошла в обычном штатном режиме, никто не пострадал. "Сейчас будет проходить расследование, что произошло и как избежать этого в дальнейшем", - добавили в управлении.

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