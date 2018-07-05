Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Коми

СЫКТЫВКАР, 5 июля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на территории Республики Коми. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал, сообщили ТАСС в Коми межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта.

"Вертолет Ми-8, принадлежащий московскому ООО АПК "Вектор", летел по маршруту Возей-32 - Харьяга, перевозил вахтовиков и груз. На борту находились четыре пассажира и три члена экипажа. Сработала сигнализация о неисправности генератора, хотя, как потом оказалось, он был исправен. При таких условиях полет можно было продолжить, но экипаж принял решение вернуться на аэродром Возей-32, все-таки вокруг тайга", - пояснили в управлении.

Посадка прошла в обычном штатном режиме, никто не пострадал. "Сейчас будет проходить расследование, что произошло и как избежать этого в дальнейшем", - добавили в управлении.