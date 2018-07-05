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Суд в Москве арестовал бывшего вице-спикера Госсовета Коми по делу о мошенничестве

Происшествия
5 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Игоря Леонова задержали в столичном аэропорту Шереметьево, когда тот пытался вылететь за границу

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего вице-спикера Госсовета Коми и заместителя руководителя исполкома "Единой России" Игоря Леонова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом содержится на официальном сайте суда.

Решение о заключении Леонова под стражу приняли 4 июля, ему вменяется часть 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере") УК РФ. Леонов в разные периоды занимал должности глав города Ухты, Сосногорского района Коми, вице-спикера республики и заместителя руководителя исполкома "Единой России".

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СМИ ранее сообщали, что Леонова в апреле задержали в московском аэропорту Шереметьево при попытке вылететь за границу. Задержание производилось в рамках дела, возбужденного по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".

В Замоскворецком суде Москвы в настоящее время слушается дело в отношении бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. В ноябре 2017 года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении Гайзера, его бывшего заместителя Алексея Чернова, экс-председателя Госсовета Коми Игоря Ковзеля, бывшего члена Совета Федерации Владимира Торлопова и еще десяти человек. Они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ).

Республике Коми, по оценкам следствия, обвиняемые причинили ущерб на сумму 4,5 млрд рублей. Следствие приняло меры к обеспечению возмещения ущерба потерпевшей стороны и аресту имущества на указанную сумму.

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