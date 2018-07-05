МЧС открыло горячую линию в связи с паводком в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. МЧС открыло горячую линию в связи с паводком и ограничением движения в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, на место ЧП направлены психологи, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"На базе телефона доверия главного управления МЧС России по КБР открыта горячая линия в связи с ограничением движения в Эльбрусском районе КБР, номер телефона 8 (8662) 39-99-99. На место выехали психологи ГУ МЧС России по КБР для оказания в случае необходимости экстренной психологической помощи", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал ТАСС заместитель начальника Эльбрусского высокогорного отряда спасателей ГУ МЧС по КБР Альберт Хаджиев, в настоящее время на дороге Прохладный - Баксан - Азау в трех местах частично разрушено дорожное полотно.

"В трех местах подмыто полотно дороги, отсутствует половина, есть опасность смыва полотна дороги в районе поселка Нейтрино, есть обрушение моста в поселке Тегенекли, выше поселка Эльбрус", - сказал Хаджиев.

По его словам, информация о пострадавших на данный момент не поступала. "Сейчас задействовано 18 спасателей, пока нет необходимости наращивать [группировку]", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в связи с осложнением паводковой ситуации в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии власти ввели режим ЧС. По данным республиканского правительства, из-за подъема уровня воды в реке Баксан подтоплено 12 участков федеральной автодороги Прохладный - Баксан - Азау, разрушены четыре моста, несколько населенных пунктов остаются без электричества.