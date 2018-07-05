В Башкирии вынесли приговор медсестре, которая поставила ребенку клизму с нашатырем

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Суд Башкирии приговорил к двум годам ограничения свободы бывшую медсестру городской больницы города Ишимбай, которая по ошибке поставила трехлетнему ребенку клизму с нашатырным спиртом. Об этом в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры республики Башкирия.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что 53-летняя медсестра городской больницы города Ишимбай [Республика Башкирия] в июне 2017 года при постановке клизмы трехлетнему ребенку перепутала флаконы с лекарственным препаратом и нашатырным спиртом. В результате мальчик получил химический ожог кишечника, ему был причинен тяжкий вред здоровью, после инцидента ребенка перевели в Республиканскую детскую клиническую больницу, где ему была проведена сложная операция, после которой он длительное время находился на лечении.

По данному происшествию прокуратура провела проверку в больнице, после которой пять должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, а медсестра понижена в должности.