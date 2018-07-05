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Вандалы залили краской монумент советским воинам в центре Вены

Происшествия
5 июля, 11:56 дата обновления: 5 июля, 12:20 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 5, июля. /ТАСС

Последний раз подобный инцидент имел место 6 марта

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ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплац в центре Вены. Памятник облили краской, сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в посольстве России в Австрии.

"Фасад памятника облит черной краской. Посольство держит вопрос на контроле и уже связалось с австрийскими властями", - отметили в российском посольстве.

Монумент в центре австрийской столицы регулярно подвергается осквернению вандалами. 16 января прошлого года неизвестные заливали фасад памятника темно-красной краской, 10 января этого года неизвестные облили его черной краской, очередной акт вандализма был совершен 6 марта этого года. Посольство России каждый раз направляет в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.

В мае этого года российские туристы предотвратили попытку осквернения памятника советскому солдату-освободителю в центре Вены, прогнав злоумышленников от монумента, которые собирались облить его краской. 

Монумент на венской площади Шварценбергплац является самым известным в Австрии памятником советским воинам - освободителям. Он сооружен в память о 17 тыс. советских солдат, погибших в ходе Венской наступательной операции 1945 года. Идея создания монумента принадлежала советскому командованию. Его авторы - архитектор Савва Яковлев и скульптор Микаэл Интизарьян.

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