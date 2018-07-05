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Более 1,5 км дороги размыто в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за паводка

Происшествия
5 июля, 12:50 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 5, июля. /ТАСС

К работам по ликвидации последствий стихии привлекли 25 рабочих и 17 единиц спецтехники

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НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Более 1,5 км трассы А-158 Прохладный - Баксан - Азау размыто в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии из-за подъема уровня воды в реке Баксан, сообщили в четверг в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (Упрдор "Кавказ").

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"По предварительным оценкам, размыло откосы и обочины, местами повреждено барьерное ограждение, столбы освещения, водосбросные лотки на отрезках автодороги общей протяженностью более 1,5 км", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что для ликвидации последствий стихии используются 17 единиц спецтехники, привлечены 25 дорожных рабочих, организован подвоз материалов для укрепления трассы.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщения с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.

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