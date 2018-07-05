Суд в Чечне отказал в отводе судьи по делу правозащитника Титиева

ГРОЗНЫЙ, 5 июля. /ТАСС/. Верховный суд Чечни отклонил ходатайство защиты главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева об отводе судьи, рассматривающего вопрос о переносе дела в другой регион, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства об отводе председательствующего судьи", - сказал судья Бувади Шовхалов.

Титиева задержали утром 9 января. По данным правоохранительных органов, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов. 11 января Шалинский райсуд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере.