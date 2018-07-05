Более 700 туристов остаются в Приэльбрусье в связи с закрытием дороги из-за паводка

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Более 700 туристов, в том числе 144 иностранцев, находятся в Приэльбрусье после закрытия дороги Прохладный - Баксан - Азау, размытой из-за подъема воды в реке Баксан, сообщил ТАСС в четверг дежурный Эльбрусского высокогорного спасательного отряда.

"У нас зарегистрировано 65 групп на гору (на восхождение на Эльбрус - прим. ТАСС), 667 человек, в том числе 32 ребенка. Среди них 23 иностранные группы, 144 иностранца ", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что туристы находятся и в гостиницах Приэльбрусья, а также в спортивных лагерях, их количество пока неизвестно.

Кроме того, по его словам, в поселке Терскол находятся 57 туристов с авиабилетами на ближайшие сутки. "Сейчас вопрос по ним решается, здесь находится начальник ГУ МЧС по республике", - добавил дежурный.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.