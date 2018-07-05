Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн, полученных им в виде взятки

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Защита экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева обжаловала возврат по принадлежности $2 млн, полученных им в виде взятки. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

"В суде зарегистрирована жалоба на решение о возврате денег по принадлежности, она будет рассмотрена Мосгорсудом", - сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Ранее Замоскворецкий суд удовлетворил заявление генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова о возврате $2 млн, использовавшихся при оперативной разработке получения взятки Улюкаевым, и постановил вернуть деньги "по принадлежности". Защита Улюкаева выразила несогласие с этим решением. Как следовало из судебного акта, Улюкаев возражал против возвращения денег заявителю.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу в 130 млн рублей, Мосгорсуд признал данный приговор законным. Как заявлял прокурор в суде первой инстанции, в октябре 2016 года Улюкаев потребовал взятку у главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительный отзыв на сделку по покупке акций "Башнефти", угрожая в случае отказа препятствовать отрицательными заключениями законным действия компании по иным ее сделкам. Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы "Роснефти" сумку с 2 млн долларов, будучи уверенным, что в ней находится вино.

Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.