Кровля графского дома в усадьбе XVIII века под Псковом продолжает тлеть

ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Кровля графского дома в усадьбе XVIII века Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района Псковской области продолжает тлеть, спустя четыре дня после пожара. На объект ежедневно выезжают пожарные бригады, чтобы ликвидировать задымление. Об этом в четверг сообщил ТАСС представитель регионального ГУ МЧС Юрий Черепицкий.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 июля на объекте культурного наследия федерального значения в поселке Волышово произошел пожар. Огонь повредил крышу графского дома, никто не пострадал. Эксперты регионального ГУ МЧС назвали предварительной причиной занесение источника огня.

"Под листами железа кровли продолжается тление, это отдельные очаги, видно по струйкам дыма. Пожарные расчеты выезжают на объект каждый день, начиная с понедельника, сегодня уже четвертый раз. Они проливают конструкции, раньше [такие усадьбы] строили капитально, там несколько слоев дерева проложено, все это начинает опять тлеть, но до возгорания пока не доходит", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, врио губернатора региона Михаил Ведерников направил письмо в Росимущество и Минкультуры РФ с просьбой оказать помощь в ликвидации последствий пожара и восстановлении памятника федерального значения. Также псковские власти готовят заявление в полицию о возбуждении уголовного дела.

Волонтерский лагерь в усадьбе Васильчиковых-Строгановых в поселке Волышово Порховского района Псковской области откроется этим летом, несмотря на произошедший пожар. Об этом сообщила ТАСС председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Изначально активисты намеревались под руководством опытных архитекторов-реставраторов провести противоаварийные работ на кровле графского дома. Однако теперь им предстоит заняться восстановлением графского парка и других построек в усадьбе.

Об усадьбе

Историко-архитектурный памятник XVIII-XIX веков "Волышово" имеет более чем двухвековую историю. Наиболее ранние сведения, сохранившиеся об усадьбе, относятся к 1784 году. Центральный ансамбль усадьбы включает главный усадебный дом, манеж, церковь Всемилостивого Спаса середины XIX века, беседку с голубятней. Волышовский парк представляет собой уникальный памятник российского паркового искусства со сложным комплексом прудов и запруд, редкими видами деревьев и кустарников.

Господский дом был построен в смешанном стиле: центральная часть - барокко, боковые - классицизм. Окрестности деревни Волышово связаны с фамилией Ганнибалов, а Григорий Строганов был опекуном детей Александра Пушкина и двоюродным дядей Натальи Гончаровой.

В настоящее время усадьба находится в аварийном состоянии. Зданиям необходим ремонт, консервационные и противоаварийные работы, уборка и расчистка территории парка.