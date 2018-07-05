От подачи газа отрезано 31 предприятие поляны Чегет Эльбрусского района КБР

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Подача газа приостановлена в газопроводе, питающем объекты поляны Чегет Эльбрусского района Кабардино-Балкарии из-за перехода газопровода, снесенного со стоек паводком на реке Баксан. Без газа остаются 31 коммерческое бытовое предприятие, сообщила ТАСС пресс-секретарь филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик" Вячеслава Иванова.

"Паводковыми водами были смыты три стойки газопровода высокого давления, диаметром 89 мм. Во избежание аварийной ситуации бригадой аварийно-диспетчерской службы филиала перекрыта задвижка газопровода, питающего объекты поляны Чегет. Без газа остаются 31 коммерческое бытовое предприятие", - сказала Иванова.

По ее словам, специалисты газовой компании уже ведут работы по восстановлению газоснабжения в районе.

"Специалисты филиала АО "Газпром газораспределение Нальчик" в Эльбрусском районе оперативно восстанавливают переход газопровода высокого давления, снесенного со стоек в результате подъема уровня воды в реке Баксан", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный-Баксан-Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км. В результате подтопления прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.