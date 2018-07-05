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Дорожники обнаружили девять подмывов на трассе, ведущей в Приэльбрусье

Происшествия
5 июля, 14:39 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 5, июля. /ТАСС

На месте работают дорожные службы, сообщили в ФКУ Упрдор "Кавказ"

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НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Специалисты дорожных служб обнаружили девять подмывов на единственной трассе, ведущей к курортам Приэльбрусья в Кабардино-Балкарии. По данным служб, среди подмывов есть четыре крупных, разрушивших одну из двух полос движения.

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"На дороге есть различные подмывы, в общей сложности на данный момент их обнаружено девять. Из них пять незначительные и четыре более крупные - из двух полос движения полностью размыта одна. Сейчас на месте работают дорожные службы, засыпают подмывы крупными фракциями, валунами", - сообщил ТАСС специалист по связям с общественностью ФКУ Упрдор "Кавказ" Александр Божков, находящийся на месте.

На автодороге открыто реверсивное движение. "В целом по дороге проехать можно, транспорт может проехать без помощи какой-либо специальной тяжелой техники. Но проезд автомобилей осуществляется под контролем сотрудников ГИБДД", - отметил Божков.

Восстановлением дороги занимаются 25 рабочих, привлечено 17 единиц техники. На месте находится начальник Упрдор "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, который контролирует ход работ. Как сообщалось, в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз на участке с 63 по 104 км.

В результате подтопления было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе введен режим ЧС.

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