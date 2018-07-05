Власти Москвы проверили работу всех компаний такси после инцидента с наездом на пешеходов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Власти Москвы проверили работу всех компаний такси после того, как 16 июня водитель наехал на группу пешеходов в центре города на улице Ильинке. Об этом сообщил в четверг журналистам замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"После инцидента со всеми таксомоторными компаниями проведена дополнительная разъяснительная работа, усилены меры контроля, усилены проверочные мероприятия, чтобы максимально устранить подобные случаи", - сказал он.

Отвечая на вопрос ТАСС, Пронин пояснил, что совместно с правоохранительными органами были проведены проверки компаний на предмет соблюдения водителями режима сна и отдыха. "Также были разосланы дополнительные уведомления в транспортные предприятия о том, чтобы они усилили контроль за выпуском транспортных средств. Это техническое состояние машин, прохождение водителями медосмотра, правильное оформление путевой документации", - отметил Пронин.

"По данному гражданину [совершившему наезд] проводятся следственные мероприятия. В отношении компании ведутся проверки, часть разрешений на осуществление таксомоторных перевозок аннулирована", - заключил Пронин.

Авария произошла вечером 16 июня на улице Ильинке. Водитель такси выехал на тротуар, наехал на группу пешеходов и попытался сбежать, но был пойман прохожими и передан в руки полиции. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

По данным департамента здравоохранения Москвы, при наезде травмы получили восемь человек, из них трое иностранных граждан - две гражданки Мексики, одна - Украины.

Позднее водитель рассказал, что перед происшествием провел за рулем около 20 часов. Попытку сбежать с места происшествия он объяснил тем, что испугался ответственности за случившееся. Он также отметил, что перед работой не употреблял алкоголь.