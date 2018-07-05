Режим ЧС введен в Кабардино-Балкарии из-за опасности разлива рек

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Режим ЧС введен в четверг в Кабардино-Балкарии (КБР) по распоряжению главы региона Юрия Кокова в связи с опасностью разлива рек в ряде районов, сообщила пресс-служба главы и правительства КБР.

"Распоряжением главы КБР в связи с сохраняющейся опасностью разлива рек в Зольском, Баксанском, Урванском, Майском, Черекском, Терском, Прохладненском районах с 5 июля режим ЧС вводится на всей территории республики", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в четверг утром в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз. В результате подтопления было прервано сообщения с тремя населенными пунктами Эльбрусского района с населением около 1,5 тыс. человек. В районе был введен режим ЧС.

В настоящее время открыто реверсивное движение. Желание срочно эвакуироваться из Приэльбрусья выразили 78 туристов, среди них шесть детей и 33 иностранца, они будут доставлены в город Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Остальные туристы в Приэльбрусье не обращались с просьбой об эвакуации, в настоящее время опасности для них нет.