Пермский предприниматель получил условный срок за ЧП во время репетиции фестиваля хоров

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пермский предприниматель, который установил конструкцию сцены, упавшую на детей во время репетиции фестиваля хоров в мае 2017 года в Перми, осужден на три года условно и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей. Суд признал его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщение об этом появилось в четверг на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении на сайте.

Судом установлено, что предприниматель дал незаконное указание подчиненным не монтировать и не укреплять опору конструкции сцены, на которых были подвешены акустические системы во время установки сцены для фестиваля хоров. И во время репетиции от сильного ветра одна из звуковых башен упала на детей - участников мероприятия, говорится в сообщении СКР по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что обрушение части сцены произошло 24 мая 2017 года около 11:30 мск возле ДК им. Солдатова во время репетиции "Битвы хоров" в рамках Дней славянской письменности. Из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция.

В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Родители пострадавших детей получили по 200 тыс. рублей компенсации из краевого бюджета, девочка, которая пострадала больше всех, - 400 тыс. рублей".