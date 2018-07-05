Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пермский предприниматель получил условный срок за ЧП во время репетиции фестиваля хоров

Происшествия
5 июля, 16:07 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, июля. /ТАСС

Суд также приговорил его к штрафу в 50 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пермский предприниматель, который установил конструкцию сцены, упавшую на детей во время репетиции фестиваля хоров в мае 2017 года в Перми, осужден на три года условно и приговорен к штрафу в 50 тыс. рублей. Суд признал его виновным в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщение об этом появилось в четверг на сайте Следственного управления СКР по Пермскому краю.

Смотрите также

Пострадавшие при падении сцены в Перми получат по 200 и 400 тыс. рублей из бюджета края

В Перми арестован подозреваемый по делу о падении части сцены на участников фестиваля

На репетиции фестиваля в Перми обрушилась часть сцены, пострадали восемь детей

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", - говорится в сообщении на сайте.

Судом установлено, что предприниматель дал незаконное указание подчиненным не монтировать и не укреплять опору конструкции сцены, на которых были подвешены акустические системы во время установки сцены для фестиваля хоров. И во время репетиции от сильного ветра одна из звуковых башен упала на детей - участников мероприятия, говорится в сообщении СКР по Пермскому краю.

Ранее сообщалось, что обрушение части сцены произошло 24 мая 2017 года около 11:30 мск возле ДК им. Солдатова во время репетиции "Битвы хоров" в рамках Дней славянской письменности. Из-за сильного порыва ветра и слабого крепления упала звуковая конструкция.

В результате пострадали 10 человек, в том числе восемь детей. Родители пострадавших детей получили по 200 тыс. рублей компенсации из краевого бюджета, девочка, которая пострадала больше всех, - 400 тыс. рублей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
2
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
3
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
4
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
5
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
6
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
7
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости