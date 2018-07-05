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Более 1,5 тыс. жителей Приэльбрусья остались без газа из-за сильных ливней

Происшествия
5 июля, 16:15 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 5, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что в результате обильных осадков и подъема уровня воды в реке Баксан произошло частичное подтопление автодороги Прохладный - Баксан - Азау

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НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Подтопление газопровода произошло в четверг в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за сильных ливней, без газа остались более 1,5 тыс. человек, сообщило Минэнерго РФ.

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"5 июля в 09:30 в Эльбрусском районе (поляна Чегет) в результате проливных дождей и поднятия уровня воды в реке Баксан произошло подтопление надземного газопровода высокого давления второй категории диаметром 80 мм. <…> Прекращено газоснабжение 1 553 абонентов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз, было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района. В районе, а затем и в КБР в целом был введен режим ЧС.

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