Более 1,5 тыс. жителей Приэльбрусья остались без газа из-за сильных ливней

НАЛЬЧИК, 5 июля. /ТАСС/. Подтопление газопровода произошло в четверг в Кабардино-Балкарии (КБР) из-за сильных ливней, без газа остались более 1,5 тыс. человек, сообщило Минэнерго РФ.

"5 июля в 09:30 в Эльбрусском районе (поляна Чегет) в результате проливных дождей и поднятия уровня воды в реке Баксан произошло подтопление надземного газопровода высокого давления второй категории диаметром 80 мм. <…> Прекращено газоснабжение 1 553 абонентов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в результате обильных осадков и подъема уровня реки Баксан произошло подтопление участков автодороги А-158 Прохладный - Баксан - Азау возле города Тырныауз, было прервано сообщение с тремя населенными пунктами Эльбрусского района. В районе, а затем и в КБР в целом был введен режим ЧС.