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В МЧС опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы

Происшествия
5 июля, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

По словам источника в экстренных службах города, лифт резко проехал 20 этажей, после чего остановился

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. ГУ МЧС РФ по Москве опроверг информацию о том, что лифт, в котором находился мужчина, упал с 40 этажа одного из жилых домов на улице Дыбенко в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка министерства.

"Мужчина самостоятельно вышел из кабины лифта на улице Дыбенко, 38, помощь спасателей не понадобилась", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что лифт резко проехал с 40 по 20 этаж дома, после чего остановился. В настоящее время мужчину, находившегося в момент происшествия в кабине, осматривают медики.

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