Информация о мошенниках, водивших иностранцев в ненастоящий мавзолей, оказалась фейком

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Информация о мошенниках, которые якобы собирали деньги для того, чтобы иностранцы попали в фальшивый мавзолей в районе Чертаново в Москве, оказалась фейком. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация, размещенная в ряде СМИ, не соотвествует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что мошенники в Москве устраивали для иностранцев экскурсии в "мавзолей", который располагался в районе Чертаново, где, якобы лежит настоящее тело Владимира Ильича Ленина, вывезенное из мавзолея на Красной площади.