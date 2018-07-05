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Информация о мошенниках, водивших иностранцев в ненастоящий мавзолей, оказалась фейком

Происшествия
5 июля, 16:50 UTC+3

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что мошенники устраивали для иностранцев экскурсии в "мавзолей" в районе Чертаново и сообщали, что там лежит настоящее тело Ленина

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Информация о мошенниках, которые якобы собирали деньги для того, чтобы иностранцы попали в фальшивый мавзолей в районе Чертаново в Москве, оказалась фейком. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Информация, размещенная в ряде СМИ, не соотвествует действительности", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что мошенники в Москве устраивали для иностранцев экскурсии в "мавзолей", который располагался в районе Чертаново, где, якобы лежит настоящее тело Владимира Ильича Ленина, вывезенное из мавзолея на Красной площади.

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