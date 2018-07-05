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Участники ОПГ в Перми отправятся в тюрьму за хищение недвижимости

Происшествия
5 июля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Суд приговорил организатора группы к десяти годам колонии общего режима, еще восьмерых осужденных к лишению свободы на срок от трех до шести лет в колонии общего режима

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ТАСС, 5 июля. Пермский суд приговорил 20 членов преступной группы к реальным и условным срокам за хищение более 60 объектов недвижимости общей стоимостью более 100 млн рублей, сообщила в четверг сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.

"Они признаны виновными в совершении более 60 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной статьями УК РФ "мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере" и "приготовление к мошенничеству, совершенное организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Суд приговорил организатора группы к десяти годам колонии общего режима, еще восьмерых осужденных к лишению свободы на срок от трех до шести лет в колонии общего режима. Остальные 11 членов группы получили от двух лет до 3,5 лет условного заключения с испытательным сроком от двух до трех лет.

В 2008 году житель Перми организовал преступную группу из 20 человек. Участники группы подыскивали заброшенные и неэксплуатируемые земельные участки и дома, расположенные в Перми и изготавливали на них подложные документы - свидетельства о праве собственности, договоры купли-продажи и нотариальные доверенности, которые подавали в Росреестр для оформления собственности на членов ОПГ для последующей перепродажи. С 2008 по 2013 годы преступникам удалось незаконно приобрести право собственности более чем на 60 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составила свыше 100 млн рублей.

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