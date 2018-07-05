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СМИ: две лодки с 130 туристами перевернулись у берегов Таиланда

Происшествия
5 июля, 17:14 дата обновления: 5 июля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

На месте происшествия идут спасательные операции

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© AP Photo, архив

ТАСС, 5 июля. Две туристические лодки, на борту которых находились более 130 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов острова Пхукет.

Об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.

Как отмечает издание, одна лодка, в которой находились 97 человек, перевернулась к югу от острова примерно в 17:45 по местному времени (13:45 мск). "Туристы плавают в море", - приводит газета заявление местной полиции. Второе судно, на борту которого находились 39 человек, перевернулось и затонуло к юго-востоку от Пхукета.

В свою очередь агентство AP пишет, что в первой лодке находились в основном туристы из Китая, 90 из них удалось спасти, еще семеро числятся пропавшими без вести. На борту второго судна были туристы из Китая и стран Европы, они, по информации AP, спасены и доставлены на берег. Газета Bangkok Post при этом сообщает, что к настоящему моменту спасены в общей сложности 70 человек, десять пострадали.

На месте ЧП идут спасательные операции, которые осложняются плохими погодными условиями.

bangkok Post также сообщает, что в результате другого инцидента была потеряна связь с парой из России, вышедшей в море на гидроцикле. К настоящему моменту они спасены, отмечает издание.

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