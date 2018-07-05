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Генконсульство РФ в Хьюстоне возобновило работу после перерыва из-за подтопления улиц

Происшествия
5 июля, 17:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, июля. /ТАСС

Генконсульство объявило о приостановлении работы в минувшую среду

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НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне (штат Техас) возобновило в четверг работу после перерыва, вызванного подтоплением улиц после сильных дождей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг дипломатический источник.

"Вода спала и мы возобновили нормальную работу", - сообщил он.

В минувшую среду Генконсульство в Twitter разместило уведомление о том, что в связи с подтоплением территории вокруг здания, где размещена дипмиссия, работа приостановлена, а посетителям, записанным на прием на вторую половину дня 4 июля, было рекомендовано выбрать для посещения другое время.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления Хьюстона по чрезвычайным ситуациям, в течение последних суток жителей ряда районов города предупредили об опасности наводнений из-за проливных дождей. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер в Twitter сообщил о закрытии ряда дорог и рекомендовал местным жителям воздержаться от поездок на автомобиле.

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