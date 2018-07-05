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Экс-зампред правительства Удмуртии получил 2 года условно за превышение полномочий

Происшествия
5 июля, 17:54 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 5, июля. /ТАСС

Бывший чиновник заключал договоры аренды участков с организацией "Удмуртлес", которая занималась вырубкой леса на особо охраняемых природных территориях

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ИЖЕВСК, 5 июля. /ТАСС/. Бывший министр лесного хозяйства, заместитель председателя правительства Удмуртии, разрешивший вырубку леса на особо охраняемых территориях, осужден за превышение должностных полномочий, суд назначил ему 2 года лишения свободы условно. Об этом в четверг сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Октябрьского района города Ижевска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего министра лесного хозяйства Удмуртской Республики, заместителя председателя правительства Удмуртской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), <…> суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый в 2013-2014 годы заключил с учреждением "Удмуртлес" и рядом коммерческих организаций 13 договоров аренды лесных участков на территории государственных охотничьих заказников Удмуртии, относящихся к категории особо охраняемых природных территорий, где сплошные рубки запрещены.

По данным прокуратуры, бывший министр утвердил проекты освоения лесов на этих участках, в результате на территории 7 заказников были проведены сплошные рубки леса, что привело к исчезновению и миграции с соответствующих территорий растений, грибов, животных, в том числе занесенных в Красную книгу Удмуртии.

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