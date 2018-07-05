Полицейский, застреливший мужчину в Нанте, помещен под стражу

ПАРИЖ, 5 июля. /ТАСС/. Сотрудник французской полиции, смертельно ранивший 22-летнего молодого человека во время проверки документов в городе Нант на западе страны, помещен под стражу.

Об этом сообщил в четверг прокурор Нанта Пьер Сеннес.

"По ходатайству прокурора Нанта сотрудник полиции, который применил служебное оружие, был помещен сегодня [в четверг] под стражу Главной инспекцией национальной полиции по подозрению в сознательном применении насилия со стороны лица, наделенного государственной властью, повлекшем гибель без намерения ее причинить", - говорится в официальном заявлении прокурора.

Временное заключение под стражу является общепринятой мерой во французской следственной практике. Это мера пресечения, при которой срок ограничения свободы не может превышать нескольких суток. За это время следователи проводят допросы подозреваемого, по итогам которых тому могут быть официально предъявлены обвинения. "Только по окончании этого временного заключения прокурор Нанта сможет огласить свое решение о дальнейшем развитии этого дела", - указал в своем заявлении Сеннес.

Инцидент в Нанте

Инцидент со стрельбой произошел в одном из крупнейших городов западной Франции во вторник вечером. Трагедия случилась после того, как полицейский патруль остановил на улице машину для проверки документов у водителя. По версии полиции, находившийся за рулем 22-летний мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться от патрульных, после чего один из стражей порядка открыл огонь, в результате чего молодой автомобилист получил смертельные ранения. По некоторым данным, водитель автомобиля находился в розыске.

После случившегося в ночь на среду в Нанте вспыхнули уличные беспорядки. Группа местных жителей, несогласных с официальной версией происшедшего, отреагировала на этот инцидент, соорудив баррикады и начав забрасывать стражей порядка коктейлями Молотова. В результате загорелись три машины, мусорные баки и небольшой торговый центр. В ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Беспорядки с новой силой возобновились в ночь на четверг. Группа радикально настроенных людей принялась устраивать погромы, поджигать попадающиеся на пути машины, громить фасады зданий. По данным полиции, за минувшую ночь в городе были сожжены четыре десятка автомобилей.

В четверг власти Нанта объявили о задержании 11 человек, среди которых четверо несовершеннолетних. Задержания главным образом были произведены в районе Брей, где был застрелен местный житель. Все задержанные помещены под стражу по обвинениям в провокации уличных беспорядков, совершении насилия, попытках поджогов.

Глава МВД Франции Жерар Колон осудил беспорядки и поручил восстановить порядок на улицах Нанта. Премьер-министр Эдуар Филипп в четверг посетит город, где с мэром Жоанной Ролан обсудит сложившуюся ситуацию.