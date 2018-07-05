Оглашение приговора россиянину Мартышеву в США перенесли на октябрь

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Оглашение приговора гражданину России Юрию Мартышеву, признавшему в начале марта в суде города Александрия (штат Вирджиния) вину в совершении компьютерных взломов, перенесено с 6 июля на 19 октября. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат подсудимого Алексей Тарасов.

"О переносе оглашения около двух-трех недель назад попросила прокуратура", - заявил Тарасов. По его словам, "прокуратура не представила точных формулировок", объясняющих перенос на три месяца. Адвокат также отметил, что "не возражал против переноса, так как мать и супруга Мартышева успеют получить американскую визу и смогут присутствовать на оглашении".

Мартышев в июле прошлого года был выдан властями Латвии в США. Как следует из документов суда, он согласился признать вину по двум пунктам обвинительного заключения, которые инкриминируют ему преступный сговор, а также оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе. В обмен на признание Мартышева суд согласился снять с него остальные два пункта обвинения.

Мартышев будет обязан возместить ущерб в размере как минимум $125,7 тыс., а также сдать правоохранительным органам весь инструментарий и технику, которая применялась при совершении преступления.