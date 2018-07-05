Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта

Происшествия
5 июля, 18:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Ранее сообщалось, что мужчина сломал ногу при падении лифта в одном из домов на севере столицы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Префектура Северного административного округа Москвы опровергла информацию ряда СМИ о том, что в доме №38 по улице Дыбенко в шахту упал лифт, а находящийся в этот момент в кабине пассажир получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе префектуры.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что 5 июля пассажир сломал ногу при падении лифта в доме №38 по улице Дыбенко.

"Префектура Северного административного округа опровергает информацию о падении лифта в жилом доме. В жилом доме по адресу: ул. Дыбенко, д. 38, кор. 1 при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жилой дом обслуживает управляющая компания "СЭУ Фундаментстрой-6". Лифт эксплуатирует компания "Лифттех".

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы. Там отметили что "мужчина самостоятельно вышел из кабины лифта на улице Дыбенко, 38, помощь спасателей не понадобилась". В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что лифт резко проехал с 40 по 20 этаж дома, после чего остановился. Мужчину, находившегося в момент происшествия в кабине, осматривали медики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: указ о присвоении Кириенко звания Героя РФ был подписан в первых числах марта
2
Россия призывает спортивные организации отказать США в праве проводить соревнования
3
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
4
В Госдуме раскрыли характеристики российского истребителя поколения 6++
5
Госдума раскрыла размер пенсии депутатов
6
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
7
Умерла директор Молодежного театра на Фонтанке Лилия Семенова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости