Власти Москвы опровергли информацию о том, что мужчина получил травмы при падении лифта

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Префектура Северного административного округа Москвы опровергла информацию ряда СМИ о том, что в доме №38 по улице Дыбенко в шахту упал лифт, а находящийся в этот момент в кабине пассажир получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе префектуры.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что 5 июля пассажир сломал ногу при падении лифта в доме №38 по улице Дыбенко.

"Префектура Северного административного округа опровергает информацию о падении лифта в жилом доме. В жилом доме по адресу: ул. Дыбенко, д. 38, кор. 1 при движении лифта произошла неисправность, в результате чего сработала система безопасности, остановившая кабину. Пассажир лифта не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жилой дом обслуживает управляющая компания "СЭУ Фундаментстрой-6". Лифт эксплуатирует компания "Лифттех".

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ опровергли информацию о падении лифта с пассажиром в жилом доме на севере Москвы. Там отметили что "мужчина самостоятельно вышел из кабины лифта на улице Дыбенко, 38, помощь спасателей не понадобилась". В свою очередь источник в экстренных службах города сообщил ТАСС, что лифт резко проехал с 40 по 20 этаж дома, после чего остановился. Мужчину, находившегося в момент происшествия в кабине, осматривали медики.