СМИ: три человека убиты в результате стрельбы в Калифорнии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще трое получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в доме, расположенном в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Об этом в четверг сообщил местный филиал телеканала CBS.

По его данным, инцидент произошел в ночь со среды на четверг. Телеканал отмечает, что по меньшей мере двое вооруженных людей прибыли к дому, жители которого отмечали День независимости, и открыли огонь. После этого злоумышленники скрылись. Сообщается, что стрельбе, вероятно, предшествовала словесная перепалка.

На месте происшествия полиция обнаружила тела мужчины и женщины. Четыре человека были доставлены в больницу, один из них скончался. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Ведется поиск преступников.