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Россиянину, разлившему опасную жидкость в аэропорту Тбилиси, грозит до восьми лет тюрьмы

Происшествия
5 июля, 19:42 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 5, июля. /ТАСС

Прокурор Майя Силагадзе заявила, что мотивом действий обвиняемого стала месть знакомой

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ТБИЛИСИ, 5 июля. /ТАСС/. Гражданину России, задержанному в Грузии за разлив в международном аэропорту Тбилиси опасной жидкости, грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом журналистам в Тбилиси заявила в четверг прокурор Майя Силагадзе. По ее словам, задержанному уже предъявлено обвинение в "попытке нанести серьезных вред здоровью с использованием вещества, представляющим опасность для жизни и здоровья других людей".

"Сторона обвинения потребует в отношении обвиняемого меру пресечения в виде лишения свободы", - заявила Силагадзе. Мотивом действий россиянина, как пояснила прокурор, стала месть знакомой".

4 июля Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в связи с инцидентом в Тбилисском международном аэропорту задержан гражданин России Дмитрий Б. "Задержанный 2 июля гражданин России разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета международного аэропорта Тбилиси", - сообщала Служба госбезопасности.

По данным, полученным в аэропорту Тбилиси, всего с симптомами отравления были госпитализированы семь сотрудников.

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