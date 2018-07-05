Разводивший коноплю в московской квартире американец осужден на 11 лет

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима 57-летнего гражданина США Томаса Ствалли, признанного виновным в выращивании конопли в съемной квартире в Москве и попытке продажи наркотиков, сообщили в столичной прокуратуре.

"Установлено, что в квартире по месту своего фактического проживания Ствалли посадил не менее 29 кустов конопли, предварительно установив обогревательные и осветительные приборы, тем самым создав благоприятные условия для их роста и развития, поливал и иным образом ухаживал за ними", - отметили в прокуратуре. Иностранец высушивал части растений, пригодные для употребления в качестве наркотического средства, после чего упаковывал их, как считает следствие, для сбыта наркозависимым лицам. У него было изъято более 1,5 кг наркотических средств на основе конопли.

Помимо лишения свободы суд назначил ему штраф в размере 150 тыс. рублей.