СМИ: спасатели приостановили поиски пропавших во время кораблекрушения на Пхукете

БАНГКОК, 5 июля. /ТАСС/. Спасатели временно остановили поиски людей, пропавших во время крушения двух туристических катеров у берегов острова Пхукет. Как сообщила в четверг газета The Phuket News, к настоящему моменту спасен 51 человек.

Губернатор провинции Пхукет Норрапхат Плотхонг отметил, что поиски приостановлены на ночь и возобновятся 6 июля в 06:30 по местному времени (02:30 мск). По его уточненной информации, 53 человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что два туристических катера, на борту которых находились 97 и 39 человек, попали в шторм и перевернулись у берегов Пхукета. Как отмечало агентство Associated Press, в первом находились в основном туристы из Китая: 48 из них спасены, еще 49 числятся пропавшими без вести. На борту второго судна, по информации агентства, были туристы из Китая, а также стран Европы, они спасены и доставлены на берег. В свою очередь издание Bangkok Post сообщило, что в результате другого инцидента была потеряна связь с парой из России, вышедшей в море на гидроцикле, к настоящему моменту они спасены.

Посольство РФ в Бангкоке пока не располагает данными о россиянах, которые могли пострадать во время крушения двух туристических катеров на Пхукете.